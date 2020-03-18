Menü
Haberler››3. Sayfa››Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi - Haberler

Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi

Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi Minik Eylül'ün üzerinden servis ile geçerek ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz reddedildi Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık...

18.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:18
Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi
Minik Eylül'ün üzerinden servis ile geçerek ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz reddedildi
İSTANBUL - Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 Mart 2020'de verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.
İtirazı inceleyen Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyenin usul ve yasaya uygun olduğunu ve gerekçelerin dosya kapsamı ve kayıtlara uygun düştüğünü, belirterek savcılığın tahliye kararına itiraz talebini reddetti. Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi
Etiketler : Avcılar, Eylül, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Haberler
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Haberler
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Haberler
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading