Öğrenciyken Oturduğu Koltuğa 32 Yıl Sonra Başkan Olarak Oturdu

Kaynak: İHA

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Avanos Belediye Başkanı seçilen Celal Alper İbaş, görevi eski Başkan İsmet İnce'den devraldı.Devir teslim töreni öncesinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma merasimi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "Bugün itibarıyla parti rozetimi çıkartmış bulunuyorum ve bize oy versin vermesin bütün Avanoslu hemşerilerimizin başkanı olacağım. Ayrıca bir süredir sağlık problemleri nedeniyle hasta yatan bir partilimizi bugün kaybettik merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Daha sonra Belediyedeki devir teslim törenine geçildi.Avanos Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen devir teslim törenine eski ve yeni dönem meclis üyeleri, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Avanos İlçe Başkanı Mehmet Kızılöz, parti kadın kolları ve gençlik kolları, parti üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş da katıldı.Eski Başkan İsmet İnce, "Bu bir bayrak yarışıdır, biz bugüne kadar bize verilen emaneti layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Devraldığımız görevi bugün Celal Alper İbaş kardeşime devir ediyorum, bundan sonraki başkanlık görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.Başkan Celal Alper İbaş, İsmet İnce'ye 5 yıllık hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederken "Görevi Cumhuriyet Halk Partili Belediyeden yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak devir alıyoruz. Seçim çalışmaları sürecinde de söylediğimiz gibi belediyemizin yarım kalan işlerini tamamlayacağız ve devam ettireceğiz. Bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Aldığımız bu emaneti namusumuz gibi görüyoruz ve o şekilde de koruyacağız" dedi.Devir teslim töreninde, annesinin kendisine hediye ettiği, 1987 yılında çekilmiş fotoğrafı katılımcılara gösteren İbaş, çocukluğunda temsili olarak oturduğu koltukta, ilçe halkına hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. İbaş, "32 yıl önce Kızılırmak İlkokulu'nda öğrenciyken dönemin belediye başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna temsili başkan olarak oturduğunu aktararak, "O zaman 10 yaşındaydım. 32 yıl sonra bu koltuğa tekrar gerçek başkan olarak oturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Benden önceki bütün belediye başkanlarına Avanos'a yaptıkları hizmetler için teşekkür ederim. Bugün devraldığımız hizmet bayrağını ekibimle birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Parti rozetimi çıkardım. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım kalan bütün projelerini tamamlayacağız" diye konuştu. - NEVŞEHİR