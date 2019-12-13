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Öğrenen yaratıcı ve paylaşan şehir Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hatay gibi UNESCO tarafından Gastronomi Şehri seçilen Afyon'dan gelen temsilcileri ağırladı.

13.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:38Öğrenen yaratıcı ve paylaşan şehir Hatay

UNESCO tarafından tescillenen mutfak kültürünü dünyayla paylaşan ve bu alanda birçok çalışmanın altına imza atan Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu konuda edindiği tecrübeleri ilgili kurumlara aktarıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kalkınma Ajansı temsilcilerini Hatay'da ağırlayan Büyükşehir yetkilileri, Hatay'ın gastronomi deneyimlerini ve bu konudaki stratejisini misafirleriyle paylaştı.

Yaratıcı Şehirler Ağı ve gastronomi konseptlerini paylaşmak amacıyla UNESCO tarafından Afyon'un eğitmeni (tutor) seçilen Hatay'ın yetkilileri, Hatay'ın 26. Gastronomi Kenti seçilmesinin ardından hayata geçirdiği çalışmaları da konuklara aktardı.

Afyon'dan gelen konuklar, hem Hatay'a hem de Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı UNESCO Hatay Gastronomi Evi'ne hayran kaldı. Ev sahipliği yapan Büyükşehir yetkililerine teşekkürlerini sunan Afyonlu konuklar, burada edindikleri tecrübeleri Afyon gastronomisinde kullanacaklarını belirtti.


Afyon, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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