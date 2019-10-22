Öğrenilebilen şey önlenebilir!

Nirengi Derneği tarafından Sabancı Vakfı hibe desteğiyle yürütülen Çok Geç Olmadan İstanbul projesi 16 Ekim'de gerçekleştirilen Ekim Zamanı etkinliğinde tanıtıldı.

Nirengi Derneği İletişim ve Görünürlük Koordinatörü İdil Türkmen Ayaydınlı ile etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Şirin Payzın tarafından gerçekleştirilen söyleşide Çok Geç Olmadan projesi çerçevesinde 5.-12. Sınıf öğretmenlerine, veli ve destek personeline aktarılan Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimlerinden bilgiler aktarıldı.

İdil Türkmen Ayaydınlı, proje süresince İstanbul'da 1600 öğretmen, 400 veli ve destek personeline aktarılan Pozitif Gençlik Gelişimi programının içeriğini şu şekilde aktardı: Eğitim programımızda istismar, akran zorbalığı ve flört şiddeti konu başlıkları ekseninde istismarı önlemek için yapılabilecek koruyucu-önleyici aktiviteler, istismardan şüphelenilmesi durumunda çocuğun nasıl izleneceği, istismarın kesinleşmesi halinde ikincil travmalara sebep olmadan çocuğa nasıl müdahale edileceği, mevcut çocuk koruma kanunu ve Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü konuları üzerinde duruyoruz.

Projenin Koordinatörlüğünü de üstlenen Türkmen Ayaydınlı eğitimlerin verimliliğini yakından izlediklerini vurgulayarak, etki analizi sonuçlarından örnekler paylaştı. Eğitimin başında yapılan ön test sonucunda istismar, akran zorbalığı ve flört şiddeti alanlarında öğretmenlerin genel bilgi ve farkındalık düzeyinin %9 iken, eğitim sonunda %91'e yükseldiğini paylaştı.

Türkmen Ayaydınlı "Biz Nirengi Derneği olarak öğrenilebilen şeyin önlenebileceğine olan inancımızı üstüne basa basa vurguluyoruz. Nitekim eğitimlerin etkisini ortaya koyan bu veriler, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." dedi.