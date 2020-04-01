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Öğrenim yardımlarının 2 aylık tutarı öğrencilerin hesaplarına yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemlere ve vatandaşların içerisinde bulunduğu sorunları çözmeye yönelik sosyal hizmetlerine devam ediyor.

01.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:54
Öğrenim yardımlarının 2 aylık tutarı öğrencilerin hesaplarına yatırıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemlere ve vatandaşların içerisinde bulunduğu sorunları çözmeye yönelik sosyal hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in salgın nedeniyle zor günler geçiren dar gelirlilere ve esnafa nefes aldıracak destek ve önlem paketini açıklamasının ardından üniversite öğrencilerine yapılan öğrenim yardımlarının 2 aylık taksitleri de hesaplarına yatırıldı.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde yanlarında olmaya yönelik hizmetler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 385 öğrencinin hesabına Mart ve Nisan ayları olmak üzere 2 aylık taksit tutarı olan toplam 2 milyon 955 bin lirayı yatırdı. Üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim yardımlarını hesaplara yatıran Büyükşehir Belediyesi, sürecin herkes tarafından daha kolay atlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Öğrenim yardımlarının 2 aylık tutarı öğrencilerin hesaplarına yatırıldı - Haberler

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