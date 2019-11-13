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Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finalist yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenme güçlüğü çeken 11 öğrencinin başarıya giden yolculuğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan öğretmen, hayırsever bir iş kadının desteğiyle okula tüm teknolojik imkanların olduğu bir sınıf kazandırdı.

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:30
Hakkari'nin ilçesinde öğrenme güçlüğü çeken 11 öğrencinin başarıya giden yolculuğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan öğretmen, hayırsever bir iş kadının desteğiyle okula tüm teknolojik imkanların olduğu bir sınıf kazandırdı.
Muğla Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Ege Üniversitesi Matematik bölümlerinden mezun olarak 10 yıl önce öğretmenliğe başlayan Bedirhan Kurt, geçen yıl Yüksekova'daki Esenyurt İlkokuluna atandı.
Öğrencileri arasında özgül öğrenme güçlüğü çeken 11 öğrenciyle yakından ilgilenen Kurt, başarılarını artırabilmek için onlara uygun öğrenme metotları uygulamaya başladı.
Bu sayede öğrencilerin okuldaki en başarılı öğrenciler arasına girmesini sağlayan Bedirhan Kurt, 2 öğrencisinin genelinde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi Şampiyonası'nda finale yükselmesine öncülük etti.
Tüm bu süreçleri görüntüleyerek sosyal medyada yayınlayan Kurt'un başarısından etkilenen hayırsever bir iş kadını, okulda bir sınıfın yenilenerek son teknolojik cihazlarla donatılması işini üstlendi.
İş kadınının yardımlarıyla boyanan, sıra ve masaları yenilenen derslik, 10 diz üstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı, fotokopi makinesinin bulunduğu teknoloji sınıfına dönüştürüldü.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da oluşturulan teknoloji sınıfını gezerek, gösterdiği gayretlerden dolayı öretmen Kurt'u kutladı.
"Öğrencilerimin kaliteli eğitim almasını istedim"
Bedirhan Kurt, AA muhabirine, geçen yıl eğitim verdiği sınıftaki 11 öğrencinin öğrenme güçlüğü çektiğini, onlara uygun öğrenme yöntemleriyle başarılı öğrencilerin seviyesine yükselmeleri için çaba gösterdiğini söyledi.
Elde edilen başarıyı gören iş kadınının kendisini ödüllendirmek istediğini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Kurt, iş kadınından okula teknoloji sınıfı yaptırmasını talep ettiğini ifade etti.
Okuldaki çocukların iyi bir eğitim almasını istediğini vurgulayan Bedirhan Kurt, şöyle konuştu:
"Öğrencilerim Türkiye'nin diğer bölgelerinde okuyan öğrencilerle aynı imkana sahip değildi. Daha klavyenin ne olduğunu bilmeyenler vardı. Onlara yardımcı olmak istedim. Ödül yerine öğrencilerimin daha kaliteli ve rahat eğitim görebilmeleri için böyle bir talepte bulundum. Talebim kabul edildi ve istediğimiz her şey gönderildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin böyle insanlara ihtiyacı var. Öğrencilerimi çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Umuyorum ki bu öğrenciler vatanlarına hayırlı bireyler olarak yetişecek."
Kurt, akıllı tahtada ders işleyen öğrencilerin derse daha iyi adapte olduğunu, bu sayede seviyelerinde gözle görülen bir artışın yaşandığının altını çizdi.
Öğrenciler de kendileriyle yakınan ilgilenen, teknoloji sınıfı oluşturulmasını sağlayan öğretmenlerine teşekkür ederek, onun sayesinde derslerinde daha başarılı olduklarını dile getirdi.
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finalist yaptı

Yüksekova, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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