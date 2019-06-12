Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenliği
" başladı
Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte il ve ilçe mesleki eğitim ve halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile kamu kuruluşları, 68 stantta şenliğe katılanlara bilgi ve uygulamalı eğitim veriyor.
Şenliğe katılanlara yöresel kıyafet ve yemeklerin yanı sıra, ahşap, el işi, kuaför, spor dalları gibi alanlar uygulamalı olarak öğretilmeye çalışıyor.
Katılımcılara, kamu kuruluşları ve öğrenciler tarafından yapılan teknolojik aletler hakkında da bilgi aktarılıyor.
Vali Yaşar Karadeniz
, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, öğrenmenin önemine değindi.
Öğrenmenin çocuklar ve gençler açısından hayata hazırlanma faaliyeti olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Yetişkinler açısından da öğrenme önemlidir. Dünya aynı dünya olarak kalmıyor. Günden güne değişiyor ve yeni bilgiler öğretiliyor. Yetişkinlerde olarak da eskimemek adına öğrenme faaliyetinin içinde bulunmak durumdayız." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da öğrenmenin beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğuna işaret etti.
Şenlik, yarın sona erecek.
Kaynak: AAKastamonu
, Öğrenme Şenliği
, Güncel