Öğretim görevlileri sağlık personeli için tulum ve maske dikiyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü öğretim elemanları, bölüm atölyesinde sağlık çalışanları için tulum ve maske hazırlıyor.
16.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:32
Rektörlük tarafından temin edilen malzemelerle yaklaşık 10 günde 2 bin 500 tulumun yanı sıra maske de dikilmesi planlanıyor.
Hazırlanan tulum ve maskelerin bir kısmı, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ndeki sağlık personeline dağıtıldı.
Kaynak: AA
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