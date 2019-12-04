Haberler » Güncel » Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı - Haber

Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı

ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

04.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı
ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Canlar Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İlter (42), Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Elif İlter (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Pazar gecesi aralarında yaşanan tartışmanın ardından Cengiz İlter, eşi Elif İlter'i 17 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Cengiz İlter olayın ardından evden ayrıldı. Polis, İlter'i başka bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan Elif İlter, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Elif İlter'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cengiz İlter ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:17 Alternatif Bank konut kredi faizini %0,98'e indirdi - Haber
17:17 Ceren'in katilini ablası görmüş (4) - Haber
17:16 Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni son yolculuğuna uğurlandı - Haber
17:12 Bilecik'te Karadeniz rüzgârı esti - Haber
17:11 Vali Karaloğlu, çift kol nakilli hastayı ziyaret etti - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 17:18:41