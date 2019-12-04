Haberler » Güncel » Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı - Haber

Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı

ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

04.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:41Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı
ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Canlar Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İlter (42), Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Elif İlter (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Pazar gecesi aralarında yaşanan tartışmanın ardından Cengiz İlter, eşi Elif İlter'i 17 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Cengiz İlter olayın ardından evden ayrıldı. Polis, İlter'i başka bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan Elif İlter, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Elif İlter'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cengiz İlter ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi - Haber
17:01 Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı - Haber
17:01 Evde çıkan yangında anne - oğul öldü - Haber
16:57 PAÜ'de "Kariyerime Engel Yok" paneli - Haber
16:56 İş adamından belediye başkanına afiş tepkisi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:40 Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
4.12.2019 17:12:12