Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Öğretim görevlisi evinde ölü bulunduEve giren ekipler öğretim görevlisinin cansız bedenini banyoda bulduHocalarının öldüğünü öğrenen öğrenciler olay mahalline akın etti
DENİZLİ - Denizli
'de bir Önder Çivril
isimli öğretim görevlisi kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Hocalarının hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale
ilçesi Çamlaraltı Mahallesi
'nde ki bir apartta meydana geldi. Önder Çivril isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler itfaiye yardımı ile eve girdi. Ekipler bir süre Önder Çivril evde aradıktan sonra banyoda cansız bedeni ile karşılaştılar. Önder Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Çivril'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.Çivril'in görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği öğrencileri ise hocalarının ölüm haberi üzerine olay mahalline akın etti.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
07 Aralık 2018 Cuma 21:25