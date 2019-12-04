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Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Bartın Üniversitesi'nde görevli 35 yaşındaki kadın öğretim üyesi, okul binasının en üst katından atlayarak yaşamına son verdi. Akademik kariyeri başarılarla dolu olan genç kadının neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

04.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:23

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli Dr. Güneş Günay S. (35), 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak, yaşamına son verdi.

BİNANIN EN ÜST KATINDAN ATLADI

Olay saat 15.00 sıralarında, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay S., binanın 5'inci katından kendisi aşağıya bıraktı. Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay S.'nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.

AKADEMİK YAŞAMI BİRÇOK ÖDÜLLE DOLUYDU

Güneş Günay S.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Akademik yaşamında birçok ödül alan Güneş Günay S.'nin ölümü üzüntü yarattı.

Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Kaynak: DHA


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