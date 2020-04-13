Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğretim görevlisinden tavukları telef olan kadına yardım eli

Erzurum'da geçtiğimiz cuma günü kümesine giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural'a yardım eli İstanbul'dan geldi.

13.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:57
Erzurum'da geçtiğimiz cuma günü kümesine giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural'a yardım eli İstanbul 'dan geldi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, mağduriyet yaşayan yaşlı kadına 20 tavuk gönderdi.
Haberi ulusal medyada gördükten sonra Mümine Vural'ın yaşadığı Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa mahallesi muhtarı Orhan Kul'u arayan Bacak, Mümine Vural'ın zararını karşılamak için gönüllü olduğunu ifade etti. 20 tavuk alınması için mahalle muhtarı Orhan Kul'a nakit para gönderen öğretim görevlisi Bacak, muhtar aracılığıyla tavukların Mümine Vural'a teslim edilmesini sağladı.
Zararının karşılanmasından ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Mümine Vural, Ergün Bacak ve mahalle muhtarı Orhan Kul'a teşekkür etti. Öğretim görevlisinden tavukları telef olan kadına yardım eli

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Öğretim görevlisinden tavukları telef olan kadına yardım eli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı. - Haber 21:41: Rize'deki Korona virüs karantina tedbirleri - Haber 21:40: Rize'nin Kalakandere ilçesinde 4 mahalle, 15 Nisan'dan itibaren karantinaya alınacak - Haber 21:38: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı - Haber 21:32: Düzce'de valilikten yağış uyarısı - Haber 21:11: Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler