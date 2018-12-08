Öğretim Görevlisinin Ölüm Sebebi Beyin Kanaması Çıktı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in (50) beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yakınları tarafından haber alınamaması üzerine dün Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan ve PAÜ Hastanesi morguna kaldırılan Öğretim Görevlisi Önder Çivril'in yapılan otopside beyin kanamaması sonucu öldüğü tespit edildi.
Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Önder Çivril'in cenazesinin yarın İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.
Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının haber verdiği polis, Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin kapısı açılmayınca itfaiye ekiplerinden destek istemiş, banyoda hareketsiz halde bulunan Çivril'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Pamukkale Üniversitesi,Çivril
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:03