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Öğretim üyeleri ADÜ'yü Münih'te temsil etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

16.10.2019 13:29Öğretim üyeleri ADÜ'yü Münih'te temsil etti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu, 'Antisens RNA Oligonükleotidlerinin Dağıtımı' başlıklı Avrupa Birliği COST aksiyonunun Münih'te düzenlediği çalıştaya davetli olarak katıldı.

Öğretim Üyeleri, 'Prostat Kanseri Hücrelerine Aptamer Aracılı İlaç Dağıtımı' konulu beraber yürüttükleri TÜBİTAK 1001 projeleri ile yer aldıkları iki günlük çalıştayda; Avrupa, Amerika ve Asya'daki seçkin üniversitelerden ve çok uluslu büyük ilaç şirketlerinden gelen bilim insanları sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştayda Dr. Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu, ADÜ'de yürüttükleri proje hakkında sözlü sunum gerçekleştirerek bilgi verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Münih, Güncel

Kaynak: İHA

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