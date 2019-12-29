Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu Birkan Yenilmez gözyaşları arasında toprağa verildi.

ESKİŞEHİR YASTA

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in Moldova'da eğitim gören 19 yaşındaki oğlu Birkan Yenilmez, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Yenilmez'in vefat ettiği haberi Eskişehir'de ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üzüntü ile karşılandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Birkan Yenilmez'in cenazesi, bugün Eskişehir Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.