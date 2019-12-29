Haberler » Güncel » Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber

Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in oğlu, 19 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünivesite eğitimi için Moldova'da bulunan 19 yaşındaki gencin ölümü Eskişehir'i adeta yasa boğdu.

29.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:51 Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu Birkan Yenilmez gözyaşları arasında toprağa verildi.

ESKİŞEHİR YASTA

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in Moldova'da eğitim gören 19 yaşındaki oğlu Birkan Yenilmez, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Yenilmez'in vefat ettiği haberi Eskişehir'de ve Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üzüntü ile karşılandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Birkan Yenilmez'in cenazesi, bugün Eskişehir Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:08   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Haber
18:06   Konya yolunda kar yağışı - Haber
18:06   Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2) - Haber
18:04   "7. Hamsi Şenliği"nde bir ton balık ikram edildi - Haber
18:04   Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
16:32   Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
29.12.2019 18:14:17