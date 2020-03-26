Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Gündem ››Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle - Haberler

Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle

Öğretmen 4. bölüm Çarşamba akşamı ekrana geldi. Rüya'nın ölümüne neden olanları bulmak için çıktığı yolda, birçok acı ve gerçekle yüzleşen Akif hocanın tek istediği öğrencilerini korumaktır. Öğretmen dizisi 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölümde neler oldu? İşte, detaylar...

26.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:57

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü. Akif öğretmen sonunda Ateş'in de ifadesiyle asıl suçluları bulmuş ve hapse tıktırmıştır. Diğer yandan Ateş'in hasta olan annesi için de güzel bir çözüm bulmuştur. Öğrencileri, Akif'e güvenmeye başlamıştır. Ancak Akif beklenmedik anda yere yığılıp kalır. Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Öğretmen dizisi son bölüm full izle...

ÖĞRETMEN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Akif öğretmen sonunda olanların tek sorumlusunun bir çete olduğunu açıklar. Giriştiği tüm oyunların nedeninin de aslında çocukları korumak olduğunu bir bir anlatır. Öğretmen dizisinin heyecanla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ancak bir süre sonra gerçek hikayesi ortaya çıkar.

Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Akif ile konuşarak daha önce kimdir öğrenmek ister.

Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle

Gizem, tüm gerçekleri Tuğrul'dan öğrenir ve tam bu sırada çocuklara yaptıklarının asıl sebebini anlatmak üzereyken Akif hoca bir anda yere yığılır.

Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle
Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle
Etiketler: Dizi, Gündem, Magazin, Güncel

Haberin Videosu :

FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinin 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

10:44: Mehmet Öz tavsileri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi tavsiyelerde bulundu? Korunma yolları! - Haberler 10:37: Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı - Haberler 10:36: 24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu! - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 10:06: Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu? - Haberler 10:01: Şans Topu çekilişi sonuçları 25 Mart 2020: MPİ Şans Topu 980. hafta sonucu - Haberler 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 23:59: Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler