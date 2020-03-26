Öğretmen 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Öğretmen 4. bölüm izle

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü. Akif öğretmen sonunda Ateş'in de ifadesiyle asıl suçluları bulmuş ve hapse tıktırmıştır. Diğer yandan Ateş'in hasta olan annesi için de güzel bir çözüm bulmuştur. Öğrencileri, Akif'e güvenmeye başlamıştır. Ancak Akif beklenmedik anda yere yığılıp kalır. Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Öğretmen dizisi son bölüm full izle...

ÖĞRETMEN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Akif öğretmen sonunda olanların tek sorumlusunun bir çete olduğunu açıklar. Giriştiği tüm oyunların nedeninin de aslında çocukları korumak olduğunu bir bir anlatır. Öğretmen dizisinin heyecanla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi'nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ancak bir süre sonra gerçek hikayesi ortaya çıkar.

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif'le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz'la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Akif ile konuşarak daha önce kimdir öğrenmek ister.

Gizem, tüm gerçekleri Tuğrul'dan öğrenir ve tam bu sırada çocuklara yaptıklarının asıl sebebini anlatmak üzereyken Akif hoca bir anda yere yığılır.