Öğretmen Adayları Basın Müzesini Ziyaret Etti

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ni ziyaret etti.Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Alabaş önderliğinde Kastamonu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Ziyarette, cemiyet binasında bulunan basın müzesi hakkında bilgi edinen öğrenciler, köşe yazarı Fahri Özbek'ten Kastamonu basını hakkında bilgiler aldı.Alabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmen adayı öğrencilerimizin Kastamonu basınını, kültürü ve kullanılan matbaa gereçleri ve fotoğraf makineleri hakkında bilgiler edindiler. Eski gazeteler ve dokümanları yerinde gördüler." diye konuştu.