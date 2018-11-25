Öğretmen Adayları Sahili Temizledi

Van
Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlileri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) eğitim öğretmen adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Van Gölü
sahilinde temizlik yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Van YYÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü son sınıf öğrencileri "Bir gülle Van Gölü gülsün" projesi kapsamında İskele Mahallesi'ndeki Van Gölü sahilini temizledi.
Sahildeki evsel atıkları toplayan ekiplerle öğretmen adayları, vatandaşlara gül dağıtarak, projeye destek vermelerini istedi.
Çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmada, 3 saatte yaklaşık 2,5 ton çöp toplandı.
Van
25 Kasım 2018 Pazar 13:24