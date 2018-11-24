Öğretmen Adaylarına Karanfil Jesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı üniversite öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Akademi Üniversite birimi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarına "Öğretmenler Günü" münasebetiyle karanfil dağıttı.

MUTLUKLARINI GİZLEYEMEDİ

Akademi Üniversite birimi sosyal çalışmalarına bir yenisini ekledi. Akademi Üniversite Birimi yöneticileri gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmenleri unutmayacak özel bir çalışma yürüttü. Kocaeli Üniversitesi'nde öğretmenlik adayı öğrencileri ile bir araya gelen yöneticiler öğretmenler gününü kutlayarak kendilerine karanfil hediye etti. Öğretmen adayları durum karşısında mutluluklarını gizleyemedi.