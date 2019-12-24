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Öğretmen anatomi dersine bu kıyafetle girdi

İspanya'da bir fen bilimleri öğretmeni, insan anatomisini anlatmak için derse, insan bedeninde bulunan organ ve kasları gösteren özel kıyafet ile girdi.

24.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:08 Öğretmen anatomi dersine bu kıyafetle girdi

'da bir fen bilimleri öğretmeni, insan anatomisini anlatmak için derse, insan bedeninde bulunan organ ve kasları gösteren özel kıyafet ile girdi. Öğrenciler önce çok şaşırsa da, sonrasında bunu çok beğendiklerini söyledi.

İspanya'nın kentinde İspanyolca, İngilizce, fen bilimleri ve sanat dersleri veren 43 yaşındaki öğretmen Veronica Duque, insan anatomisini anlatacağı derse öğrencileri şaşkına çeviren bir kıyafetle geldi.

15 yıllık öğretmen, yaşları 8 ile 9 arasında değişen öğrencilerine insan anatomisini anlatmak için karşılarına, internetten satın aldığı, üzerinde insan iç organları ve kaslarının resmedildiği mayoyu giyerek çıktı.

Ders öncesi araştırma yaptığı sırada bu mayoyu gördüğünü ve çocuklar için ilgi çekici ve öğretici olacağını düşündüğü için aldığını söyleyen Duque, "Çocukların bunları anlamında güçlük çekebileceklerini düşünsem de bunun denemeye değer olduğuna karar verdim" dedi.

Öğretmenin sınıftaki o anlarını ise eşi görüntüledi ve sosyal medya hesabında paylaştı. Twitter'daki paylaşım 13 binden fazla kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve 65 binden fazla beğeni aldı.



Valladolid, İspanya, Dünya

Kaynak: DHA

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