Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat

3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi 'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

AYŞE ÖĞRETMENİN DURUŞMASI YENİDEN GÖRÜLDÜ

Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Ayşe Çelik davanın ardından yaptığı açıklamada geç verilmiş bir karar olduğunu, olması gerekenin bu olduğunu belirterek "Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. içerde tutuklu olan 700'ün üzerinde bebek ne yazık ki mahkum var. ve sayısını bilmediğim annesinden babasından ayrı çocuklar var. Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim. Biz kimseden bir şey dilenmedik. Direnerek kazandık. Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. her zaman her yerde yineleyeceğim; Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin." dedi.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Çelik savunmasında, "Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin Yazık; insanlar ölmesin , çocuklar ölmesin, insanlar ağlamasın" dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Savcı AYM kararını esas alarak Çelik'in beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Çelik'in beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan öğretmen Ayşe Çelik'in telefonla bağlanarak "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Sessiz kalmayın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın." demişti.

Ayşe Çelik'e programda yaptığı konuşma nedeniyle bir yıl üç ay ceza hapis cezası verilmişti. Çelik, 20 Nisan 2018'de aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs 2018'de tahliye edilerek infazı ay ay süreyle iki kez ertelenmişti. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklanmıştı.

AYM, ifade özgürlüğü ihlaline hükmederek Çelik'e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar vermişti.

Kararın ardından Çelik, 10.05.2019 tarihinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.