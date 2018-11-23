Öğretmen Babaya Sürpriz Kutlama

Lüleburgaz
ilçesinde öğretmen iki kardeş, öğretmen babalarını okullarında ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğretmen Burak Yücel ile kardeşi Çisem Yücel, Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu'nda görevli babaları Mustafa Yücel
'e sürpriz kutlama programı hazırladı.
Sürpriz karşısında şaşıran ve duygulanan baba Mustafa Yücel, burada tebrikleri kabul edip daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti.
Mustafa Yücel, burada yaptığı konuşmada, beklemediği bir sürpriz ile karşılaştığını belirtirken, meslekte 40 yılın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi. Genç
öğretmenlere de başarılar dileyen Yücel, şöyle konuştu:
"Ben de anlayamadım 40 yıl nasıl geçti. İşimi severek yapıyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek. İnşallah genç arkadaşlarımız da bu yıllara erişir. Tüm öğretmenlerimize başarılar ve sağlık diliyorum. Ortamları hep böyle tatlı güzel olsun. Birbirlerini sevsinler saysınlar. En güzel şekilde yıllarını geçirmelerini diliyorum. Böyle bir sürpriz de beklemiyordum. Ani oldu benim için. Beni çok mutlu ettiler. Çocuklarıma aileme, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."
Mustafa Yücel,Lüleburgaz