Öğretmen, balık tutmak için açıldığı gölette boğuldu

TEKİRDAĞ'da balık tutmak için gölete açıldığı teknenin yan yatması sonucu suda kaybolan öğretmen İbrahim İzmir'in (37), cesedi bulundu.

Tekirdağ'da öğretmenlik yapan İbrahim İzmir ile arkadaşı C.B., dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Süleymanpaşa ilçesindeki Karacakılavuz Göleti'ne açıldı. Bir süre sonra teknenin yan yatması sonucu İbrahim İzmir ile C.B., suya düştü. C.B., kendi imkanları ile karaya çıkarken İzmir, suda kayboldu. C.B.'nin haber vermesiyle bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün gece yapılan aramalarda İzmir'in izine rastlanılmazken, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su altı Grup Amirliği'nden gölete dalgıç polisler gönderildi.

Bugün dalgıç polisler ve ekiplerin gölette yaptığı aramada İbrahim İzmir'in cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.