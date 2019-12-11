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"Öğretmen Başkan" liseli gençlerle buluştu

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya geldi.

11.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:44
21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz, "Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.
Başkan Oğuz, bir dönem müdürlük de yaptığı okula gelişinde karşılaştığı öğrencilerle sohbet etti.
Oğuz, söyleşide, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti.
Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere yürümelerini isteyen Oğuz, "Hedefinizi gözünüze kestirin ve o hedefe kilitlenin, ulaşana kadar yürüyün. İnandığınız yolda yalnız da olsanız yürümeye devam edin. Yürüdüğü yolda haktan, hakikatten ve doğruluktan ayrılmayan kimselerin başarılı olduğunu unutmayın." diye konuştu.
Başkan Oğuz, söyleşinin ardından okulu gezdi, müzik sınıfında bazı enstrümanları çaldı.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Edebiyat, Güncel

Kaynak: AA

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