Edirne
'de, TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere verilecek doğa eğitimi öncesi öğretmenlere yönelik "Öğretmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.
TEMA Vakfı İl Temsilcisi Şirin Çoğal, bir otelde düzenlenen etkinlikte, toplantıya katılan öğretmenlere eğitim programlarının tanıtımını yaptı.
Bugüne kadar eğitim programları ve projelerle yaklaşık 650 bin öğrenciye ulaşıldığını ifade eden Çoğal, "Eğitim programlarından Edirne ve ilçelerinde bin 436 öğrenci yararlanacak. Bu program, çocuklarımızın doğada geçirdikleri zamanın artması, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek farklı deneyimler yaşama fırsatı bularak bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumlu yönde desteklemesi amacıyla hazırlandı. Doğayla bütünleşmiş şekilde yapılan çevre eğitimi, öğrencilerin bilinçlenmesine önemli etki sağlamaktadır. " dedi.
Çoğal, doğa bilinciyle büyüyen nesiller için TEMA Vakfı olarak okullarda doğa eğitimleri verdiklerini sözlerine ekledi.
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:58