Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğretmen çift evde 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siperlik" üretiyor

Siirt'te öğretmen Burak ve Narin Çakmak çifti, evde sağlık ve güvenlik çalışanları için 3D yazıcı yüz koruyucu siperlik üretiyor.

14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:05
Siirt 'te öğretmen Burak ve Narin Çakmak çifti, evde sağlık ve güvenlik çalışanları için 3D yazıcı yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Okullarda eğitime verilen arayı sağlık ve güvenlik personeli yararına değerlendiren Çakmak çifti, günde ürettikleri 50 yüz koruyucu siperliği, ilgili kurumlara teslim ediyor.
Burak Çakmak (27), 2 yıl önce hobi amacıyla aldığı 3D yazıcıyla tasarımlar yaptığını söyledi.
Son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla eşiyle birlikte siperlik maske üretimine başladıklarını belirten Çakmak, şöyle konuştu:
"İlk etapta İl Sağlık Müdürlüğüne 20 yüz koruyucu siperlik verdim. Daha sonra ambulans ve güvenlik personeli talepte bulundu. Talep artınca günde 50 siperlik üretmeye başladım. Bugüne kadar 300 siper üretip sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine kendilerini koruyabilmeleri için teslim ettim."
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak evden çıkmamaya dikkat ettiklerini belirten Çakmak, "Eşim ile evde kalarak yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladık. Gün geçtikçe üretim sayısını artırdık. Eşim de bana yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.
Fen bilimleri öğretmeni Narin Çakmak da siperlik üreterek Kovid-19'a karşı en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Öğretmen çift evde 3D yazıcıyla ’yüz koruyucu siperlik’ üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Burak Çakmak, Siirt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Öğretmen çift evde 3D yazıcıyla 'yüz koruyucu siperlik' üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:16: Seçer: "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz" - Haber 14:16: Bilecik Valisi Şentürk, vatandaşlara maske dağıttı - Haber 14:16: İvrindili kadınların ürettiği 30 bin maske vatandaşlara dağıtılıyor - Haber 14:14: Yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu - Haber 14:14: Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış - Haber 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin