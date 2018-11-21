21 Kasım 2018, 15:09
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Matematik Öğretmeni, Gusül Abdestini Anlatırken 6 Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu

Kütahya'da, gusül abdestini anlatırken 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan 43 yaşındaki matematik öğretmeni tutuklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Matematik öğretmeni Ü.A. (43), 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.

GUSÜL ABDESTİNİ ANLATIRKEN İSTİSMARDA BULUNDU

Emet ilçesindeki bir ortaokulda, 6 kız öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine ücretli Matematik öğretmeni Ü.A.'nın kendilerine sınıfta gusül abdestinin alınmasını anlatırken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaların ardından ailelerin şikayeti üzerine Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.

Emet
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:09



YORUMLAR (12)
HOCAYA BAK HOCAYA: Böyle öğretmenler olmaz olsun
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CIKCIKCIK: matematik dersinde din dersi işleniyor. daha neler göreceğiz acaba. akşmada camide imamlık mı yapıyo acaba.
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DEUTCHLAND ALEWİ: türkiyeden kaçın buraya gelin
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WCKAĞIDI: cinler periler huhu bak gene bir din şarlatanı arkadaş bırakın guslü namazı aya çıkalım aya cinler periler huhu
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ADINIZI YAZIN: ona icerde yalamayi ogretin tamammi cocuklar
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