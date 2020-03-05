Öğretmen dizisi konusu nedir? Öğretmen dizisi oyuncuları kimlerdir? Öğretmen dizi hakkında merak edilenler!

Med ve MF yapım tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Koray Keirmoğlu'nun yaptığı Fox TV'nin başarılı dizisi Öğretmen, Japon dizisi Mr. Hiragi's Homeroom'den uyarlanarak hazırlanmıştır. Senaryosunu Merve Girgin'in kaleme aldığı dizi, Türk yapımı dram, gençlik ve psikolojik gerilim türünde bir televizyon dizisidir.

ÖĞRETMEN DİZİSİNİN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir "insanlık dersi" vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; "12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek'in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?"

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye "iyi insan" olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Öğretmen Akif Erdem

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Ana kadro :

İlker Kaleli (Akif Erdem)

Ceren Moray (Zeynep)

Serhat Kılıç (Taner Yıldız)

Afra Saraçoğlu (Gizem Bozkurt)

Serkan Keskin (Yılmaz)

Şerif Erol

Öğrenci kadrosu :

Beran Soysal

Efekan Can

Elif Ceren Balıkçı

Ezgi Gör

Ramazan Demir

Can Bartu Aslan

Göksu Melek Ulucan

Cansu Tuman

Hasan Şahintürk

Hakan Dinçkol

İsmail Karagöz

Cansın Şenel

Doğa Özüm

Bensu Uğur

Özgür Civelek

Seyit Nizam Yılmaz

Burak Can Aras

Deniz Özgür

Ömer Furkan Eroğlan

Metehan Parıltı