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Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı

DİYARBAKIR'da, 25 yıllık özel eğitim öğretmeni Mehmet Naim Akdoğan (50), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir gün boyunca görme engelli gibi davrandı.

03.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:29Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı

DİYARBAKIR'da, 25 yıllık özel eğitim öğretmeni Mehmet Naim Akdoğan (50), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir gün boyunca görme engelli gibi davrandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Aslan Görme Engelliler Okulu'nda özel eğitim öğretmenliği yapan Mehmet Naim Akdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık oluşturmak için bir gün boyunca görme engelli olmaya karar verdi. Sabah evinden çıktıktan sonra gözlerini bağlayıp bastonuyla okuluna gelen, Akdoğan'a hem mesai arkadaşları hem de öğrencileri destek verdi.

Engellilerin gerek sosyal yaşamda, gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulabildiğini söyleyen Akdoğan, yaşamın her alanında çok farklı engellerle karşılaşan engellileri hatırlamak için bu farkındalığı oluşturmak istediğini belirtti. 24 saat boyunca gözü kapalı şekilde gününü yaşayacağını anlatan Akdoğan, heyecanlı olduğunu ve neyle karşılaşacağını bilmediğini söyledi.

'GÖRME ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ BİR GÜNDE ANLAYABİLECEK DEĞİLİZ'

Yaşadığı deneyimi anlatan Akdoğan "İlk defa bu deneyimi yaşadığım için bu kadarını hiç beklemiyordum. Çok zor bir durumdur. Şimdi görme engelli kardeşlerimi daha çok takdir etmeye başladım. Bu duygudan dolayı da çok mutluyum. Bu günün anısına gönüllü herkese tavsiye ederim. Çok kısa bir süre için bile olsa bunu yapabilir ve bu duyguları yaşayabilirler. Görme engelli kardeşlerimizi bir günde anlayabilecek değiliz, mümkün değil" dedi.

CADDEDE GÖRME ENGELLİLER GİBİ YÜRÜDÜLER

Sınıfına bu şekilde girip öğrencilerine ders veren Akdoğan'ın farkındalık oluşturan bu hareketine okul müdürü Ercan Akdoğan da destek oldu. İki öğretmen okuldan çıkarak caddelerinde gözleri kapalı, ellerinde görme engelli bastonlarıyla yürümeye çalıştılar.

Okul müdürü Ercan Akdoğan, görmemenin çok zor olduğunu belirterek, "Gören gözlerle görmeyenleri görmek ile insanın kendini onların yerine koyup onu yaşamak çok çok daha farklı. Bunu hissetmek gerçekten çok farklı bir duygu" diye konuştu.



Dünya Engelliler Günü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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