Öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katile ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katile ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiÖnce vurmuş ardından helallik istemiş

İSTANBUL - Pendik'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katil hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Film gibi cinayetin detaylarının yer aldığı iddianamede, Sivaslı'nın şüpheliden ısrarla kendisini öldürmesini istediği, şüphelinin maktulü vurduktan sonra ise helalleştikleri anlatıldı. Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı tabancayla vurarak öldüren Tanju Doğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın son zamanlarda çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı. Maktulün 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden şüpheli Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaş oldukları ve görüşmeye başladıklarının anlatıldığı iddianamede, maktulün şüpheliye her buluşmalarında 150-200 lira para verdiği, bir süre sonra şüpheliye kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta kabul etmediği kaydedildi. Maktul İlkay Sivaslı'nın ısrarı üzerine Doğan'ın 'nasıl öldüreceğim' diye sorduğu, maktulün 'iple boğ' dediği belirtildi. Tokat atıp 'sen bu işi beceremezsin' demiş İddianamede, olaydan birkaç gün önce şüpheli Tanju Doğan'ın, İlkay Sivaslı'nın boğazını sargı beziyle sıktığı ancak öldüremediği, maktulün yüzünün kızarması üzerine bıraktığı bunun üzerine maktulün şüpheliye tokat atarak 'sen bu işi beceremezsin' dediği anlatıldı. Aşık olup ölümden vazgeçirmeye çalışmış Tarafların sürekli görüşmeye devam ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, Tanju Doğan'ın, İlkay Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği vurgulandı. Olaydan bir gün önce de maktul İlkay Sivaslı ile şüphelinin birlikte Pendik'te Fatih isimli kişiden 2 bin 500 liraya bir tabanca satın aldıkları belirtildi. Helalleşip ölmesini beklemiş 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheli Tanju Doğan'ın silahla birlikte maktulün evine geldiği, maktulün öldürmesini söylemesi üzerine şüphelinin tekrar kabul etmediği, bu sırada maktulü telefonunda 'hayatım' olarak kayıtlı İbrahim E. isimli kişinin aradığı ancak maktulün buluşmak istemediğini söylediği anlatıldı. Daha sonra maktulün şüpheliye kendisini vurmasını söylediği, şüphelinin yine kabul etmediği, bunun üzerine şüpheliye tokat attığının belirtildiği iddianamede, maktulün yatağa sırtüstü yattığı, şüphelinin maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine 1 el ateş ettiği, maktulün hemen ölmediği, aralarında konuşmaya devam ettikleri, maktulün şüpheliye 'bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin' dediği, maktulün oyalanmaya devam ettiği, daha sonra helalleştikleri ve maktulün bayılması üzerine şüphelinin hemen dışarıya çıktığı anlatıldı. Şüphelinin ambulansı arayarak evde bir kadının kalp krizi geçirdiğini ihbar ettiği, adresi bilmediği için sokakta bulunan bir kişiye evin adresini verdirdiği, daha sonra mahalleden ayrıldığı, hastaneye kaldırılan maktul İlkay Sivaslı'nın ise hayatını kaybettiği vurgulandı. Şüpheli Tanju Doğan'ın savunmasında, olaydan önce, İlkay Sivaslı'nın kendisine ait telefonun bütün şifrelerini kaldırdığını, aralarındaki konuşmaları kaydettiklerini, yazışmaları silmediğini, kendi telefonunda da bu yazışmaların olduğunu ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi. Kendisini öldürtmek istediği mesajlarla tespit edildi Maktul İlkay Sivaslı'nın telefonu ile şüpheli Tanju Doğan'ın telefonu üzerinde whatsapp kayıtları ve mesajlar hakkında bilirkişi raporu aldırıldığının kaydedildiği iddianamede, maktul İlkay Sivaslı'nın şüpheli Tanju Doğan'dan kendisini öldürtmek istediğinin ses kayıtları ve mesajlar ile sabit olduğu, şüphelinin, maktule tek taraflı aşık olduğu ancak sevgisine karşılık alamadığı, maktulün kendisini öldürtmek için şüpheliye yalvardığı, ağır bir psikolojik bunalıma giren maktul İlkay Sivaslı'nın şüpheliyi ikna ederek kendisini öldürttüğü kaydedildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi İddianamede, şüphelinin maktulü öldürmeyi planladığı, bu planı maktul ile birlikte yaptıkları, ani gelişen bir eylem olmadığı, bu nedenle eylemin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu, haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulama yerinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Tanju Doğan'ın, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Eski sevgilisi hakkında takipsizlik Öte yandan, olaydan sonra cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İlkay Sivaslı'nın eski sevgilisi İbrahim E. hakkında ise Sivaslı'nın öldürülmesi olayına karışmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA