Öğretmen Maaşı En Az 6 Bin Lira Olmalı"

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, öğretmen maaşlarının en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi. Partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, öğretmenler için meslek kanunu çıkartılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Yoksulluk sınırı nedir, Türk-İş belirliyor, 6 bin küsür" dedi. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilebileceğini de belirtti.
Vatandaşın borç batağı içinde olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Perişan vaziyette vatandaş. İktidar oldukları 2002'de vatandaşların bankalara olan borcu 6 milyar 605 milyon lira. Şimdi, 9 Kasım itibariyle rakamı veriyorum, 522 milyar 962 milyon lira" dedi.
(İHA)
Kemal Kılıçdaroğlu