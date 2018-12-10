Öğretmen Minibüsü Koyun Sürüsüne Çarptı: 13 Yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:41



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:41

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının koyun sürüsüne çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada 30 koyun da telef oldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Yazıgüneşi kırsal Mahallesi mevkisinde yaşandı. Öğretmenleri taşıyan Salih T. yönetimindeki servis minibüsü, sisin etkili olduğu kırsal mahallede koyun sürüsüne çarptı. Kazada hafif yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı öğretmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öğretmenlerin, Viranşehir'den görev yaptıkları Yazgüneşi İlkokuluna gittikleri belirtildi. Yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, minibüsün çarptığı 30 koyun ise telef oldu.(İHA)