Öğretmen, Öğrenci ve Veliler Kahvaltı Masasında Bir Araya Geldi

Eskişehir Odunpazarı
ilçesinin en köklü okullarından olan Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu; öğretmen, öğrenci ve velileri kahvaltıda bir araya geldiler. Okul Müdürü Nihat Demir
'in daveti üzerine Eskişehir'de bir kahvaltı salonunda bir araya gelen Fatih Sultan
Mehmet Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, birlikte kahvaltı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul Müdürü Nihat Demir, soğuk bir sabahta davetini kırmayıp çocukları ile organizasyona katılan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Okul kültürünü oluşturmak, öğrencilerin okullarına sahiplenmeleri ve kaynaşmaları için böyle bir çalışma yaptık. Eskiler derler ki insanları tanımak için yolculuk yapmak, alışveriş yapmak yada birlikte yemek yemek gerekir. Bizler de öğrenci ve velilerimiz birbirlerini daha yakından tanısınlar birlikte güzel ve kaliteli bir zaman geçirsinler diye bu kahvaltılı buluşmayı gerçekleştirdik. Bizleri kırmayarak programa katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kahvaltı sonrası da veliler okul yönetimine bu güzel etkinlikten dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Fatih Sultan,Eskişehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:01