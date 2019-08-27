Haberler» Güncel» Haber

Öğretmen, öğrenci velisini pompalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğretmen S.A., tartıştığı öğrencisinin velisi market işletmecisi R.S.'yi (48) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

27.08.2019 14:22 Öğretmen, öğrenci velisini pompalı tüfekle vurdu
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğretmen S.A., tartıştığı öğrencisinin velisi market işletmecisi R.S.'yi (48) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. R.S. hastanede tedaviye alınırken, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketi işleten R.S., oğlu Y.S.'nin öğretmeni S.A.'nın iş yerine geldiğinde, kasadaki paranın eksildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Polis ekiplerince öğretmen hakkında inceleme başlatılırken, durumu öğrenen S.A. markete gitti. R.S. ile S.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğretmen S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle, R.S.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği R.S. kanlar içinde yere yığılırken, S.A. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan R.S. ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan S.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32   Çanakkaleli gençlerden Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret
14:32   "Avrupa ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri zorlu olacak"
14:32   Endonezya'nın başkentinin Borneo Adası'na taşınması
14:32   Yapı Kredi'ye dijital bankacılık alanında 14 ödül
14:31   Uyuşturucu ticareti şüphelisi bastonla adliyeye geldi
14:30   3 günde 300 kişiyi dinledi
14:30   Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi