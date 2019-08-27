Haberler» Güncel» Haber

Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrenci velisini silahla yaraladı.

27.08.2019 11:30 Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrenci velisini silahla yaraladı.
Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketin sahibi Recep S. (48), oğlunun öğretmeni S.A'nın farklı zamanlarda markete geldiğini ve her defasında kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.
Bu durumu öğrendikten sonra markete gelen öğretmen ile market sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, öğrencisi Y.S'nin araya girmesine rağmen marketin sahibi Recep S'yi pompalı tüfekle yaraladı.
İhbar üzerine markete gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Recep S'nin tedavisi sürüyor.
Olaydan sonra tüfeği kaldırıma atarak kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davası
13:20   İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
13:20   "Zafer Ruhu canlandırması amacına ulaştı"
13:19   Pendik'te parkta oynayan hiranur'un yaralanmasında saçmanın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi
13:19   Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pekin EXPO 2019'a katıldı
13:19   İş güvenliğinde BUSKİ farkı
13:18   Yüksekova'da proje tanıtım toplantısı