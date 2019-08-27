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Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrencisinin velisini markette pompalı tüfekle yaraladı Kaçan şüpheli, polislerce yakalandı Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıGÜVENLİK KAMERASI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ...

27.08.2019 17:47
Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı
Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrencisinin velisini markette pompalı tüfekle yaraladı
Kaçan şüpheli, polislerce yakalandı
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
GÜVENLİK KAMERASI VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrenci velisini silahla yaraladı.
Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketin sahibi Recep S. (48), oğlunun öğretmeni S.A'nın farklı zamanlarda markete geldiğini ve her defasında kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.
Bu durumu öğrendikten sonra markete gelen öğretmenle market sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, öğrencisi Y.S'nin araya girmesine rağmen marketin sahibi Recep S'yi pompalı tüfekle yaraladı.
İhbar üzerine markete gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Recep S'nin tedavisi sürüyor.
Olaydan sonra tüfeği kaldırıma atarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan öğretmenin, öğrenci velisini tüfekle vurması marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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