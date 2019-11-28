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Öğretmen olma hayali olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi okula verildi

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyken bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi'ndeki bir ilkokula verildi.

28.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:42Öğretmen olma hayali olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi okula verildi
Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyken bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi'ndeki bir ilkokula verildi.

İzmir'de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 2014 Şubat ayında bıçaklanarak öldürülmüştü. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Öte yandan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Bornova Pınarbaşı Semti Gürpınar Mahallesi'ndeki bir ilkokula verildi. Okula Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verilmesini değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Şehit kardeşimizin isminin yine şehit edildiği ilçede bir okula verilmesi gerçekten bizler için memnuniyet verici. Kardeşimizin isminin yaşatılması için yaptığımız başvurunun gerçekleşmesinde emeği geçen AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'a, Mahmut Atilla Kaya'ya, Valimiz Erol Ayyıldız'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi'ye bu konuda gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Partimizin iki değerli Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu'na da bizi hiç yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Okulunu bitirdiğinde öğretmen olmak isteyen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin bir okula verilmesi bizler için büyük mana taşıyor. Aynı zamanda bir üniversite ve eğitim şehidi olan Fırat Ege Üniversitesinde ve Türkiye'de çok şey değiştirdi. Bizler de onun ismini ve mücadelesini yaşatmakta geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.,

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ayrıca, 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek açılışa herkesi davet etti.

Öte yandan MHP İzmir İl Başkanlığı, okulda okuyan 604 öğrenci için Ülkü Ocakları Genel Merkezinin hazırladığı çocuklar için; Nutuk, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig kitapları ile birlikte satranç takımlarını öğrencilere hediye edeceği öğrenildi. - İZMİR

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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