Öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında karar

Öğretmen Şengül Karaca'nın, Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, maktulü pencereden iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Hasan Aydın'ın beraatine karar verildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Aydın ve avukatı ile maktul Karaca'nın yakınları ve avukatı katılmadı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, dosyanın Adli Tıp Kurumundan döndüğü, bilirkişiden alınan ek raporun da sunulduğu belirtildi.

Mahkeme Başkanı, Karaca ailesinin avukatının duruşmaya katılmadığı için mazeret sunduğunu ancak mazeretini ortaya koyan herhangi bir belgeyi dilekçe ekine eklemediği söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, ek rapora katılmadıklarını beyan ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, kamera kayıtları analiz edildiğinde, düşüş hareketinin son yarısında Şengül Karaca'nın yüzünün dışarı bakar vaziyette, yere ilk temas eden kısmının ayakları olduğu belirtilerek, bu düşüşün "çivileme" atlayış olarak tabir edileceği kaydedildi.

Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumundan alınan rapora da yer verilen mütalaada, raporda "maktulün sanık tarafından evin penceresinden atılmasıyla mı pencereden kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu" ifadesine yer verildiği vurgulandı.

Mütalaada, sanık Hasan Aydın'ın mahkumiyetine yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan avukat Hatice Boz, "Mütalaaya katılmıyoruz, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın beyanları çelişkilidir." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Hasan Aydın'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA