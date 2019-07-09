09.07.2019 15:31
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Öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinden ailesiyle memleketi Osmaniye'ye izne giden öğretmen Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinden ailesiyle memleketi Osmaniye'ye izne giden öğretmen Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar'da öğretmen olan Şerife Kurt ve ailesi, memleketleri Osmaniye'ye gitmek için yola çıktı. Levent Kurt idaresindeki 60 NV 262 plakalı otomobil, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Levent Kurt (46), Şerife Kurt (47) ile çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Şerife Kurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Osmaniye, Niksar, Sivas, 3. Sayfa

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