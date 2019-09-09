Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı

Güney Afrika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Amy-Leigh de Jager, dört adam tarafından annesinin yanından kaçırıldı. Kaçıran kişiler aileden 110 bin pound ( yaklaşık 800 bin TL) fidye istedi.

Kız çocuğunun kaçırılması olayını, 27 yaşındaki öğretmeni Tharina Human'ın planladığı ortaya çıktı. Olayda dikkat çeken bir diğer detay ise, çocuğun annesiyle öğretmenin yakın arkadaş olması oldu.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Amny, annesi Angeline ile okuldan çıktıktan sonra dört adam yanlarına yaklaşarak çocuğu kaçırdı. Kız çocuğunu kaçıran kişiler, yaklaşık dokuz saat sonra çocuğun babasını arayıp fidye istedi.

ÇOCUĞU CADDE ÜZERİNDE AĞLARKEN BULDULAR

Medya olayın üzerine gidince tedirgin olan fidyeciler, kız çocuğunu gece saat 02:00 sıralarında bir cadde üzerine bıraktılar. Meyhaneden çıkan bir çift, kızı cadde üzerinde ağlarken buldu. Çift çocuğu polise teslim etti. Polis, olayda parmağı olduğunu düşündüğü iki kadın ve bir adamı gözaltına aldı.

Polisin yakaladığı isimler arasında küçük çocuğun öğretmeni Tharina Human vardı. Olayın baş planlayıcısı olan öğretmenin, kaçırılan çocuğun annesinin yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. İkilinin sosyal medyada birçok fotoğrafı var.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN YAPMIŞ

Yerel kaynaklar, öğretmenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu aldığı kişilere borcunu ödemek için öğrencisini kaçırdığını yazdı.

Polis, öğretmenle birlikte iki kişiyi tutuklarken, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.