Öğretmen ve idareciler teknik geziye katıldılar

Bozüyük
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmen ve idarecileri, bir fabrikaya teknik gezi düzenlediler.
Organizasyonunu Bozüyük
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Girişimcilik Kulübü'nün yaptığı teknik geziye 40 öğretmen ve okul idarecileri katıldı. Öğretmenler adına kısa bir açıklama yapan Girişimcilik Kulübü Başkanı Celali Yılmaz, "Ülkemizin ve ilçemizin güzide kuruluşlarından olan işletmeye yapılan teknik gezi oldukça verimli geçti. Öğrencilerimizin de stajlarını yaptıkları ortamın ziyaret edilmesi, Kültür ve Teknik Öğretmenlerimiz açısından da çok faydalı oldu. Gezi için ulaşımı sağlayan Bozüyük
Belediyesine ve bizleri konuk eden fabrika yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK