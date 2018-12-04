Öğretmen ve İdarecilerin Önerileri Bizlere Yol Gösteriyor"

04 Aralık 2018 Salı 14:33



04 Aralık 2018 Salı 14:33

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, öğretmen ve idarecilerin önerilerinin kendilerine yol gösterdiğini bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Merkez Yunus Emre Ortaokulu ve Öğretmen Bedai Köksal Güler ilkokullarını ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Ziyaretlerinde okul yönetimleri tarafından karşılanan Bahçeci, okulun genel durumu ve idarecilerin taleplerini aldıktan sonra öğretmenlerle istişarelerini sürdürdü.Bahçeci, ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmada, toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.Göreve başladıkları günden bu yana kentteki birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:"Hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projelerle ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. Öğretmen ve idarecilerin önerileri bizlere yol gösteriyor."