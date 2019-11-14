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Öğretmen ve öğrenciler "Çocuk Hakları" için yürüdüler

Öğretmen ve öğrenciler "Çocuk Hakları" için yürüdülerSAMSUN - Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun'da yürüyüş düzenlendi.

14.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:18
Öğretmen ve öğrenciler "Çocuk Hakları" için yürüdüler
SAMSUN - Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 'da yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 150 çocuk ve öğretmen çocuk haklarına farkındalık oluşturmak için yürüdü.
Çocuk Haklarına farkındalık oluşturmak ve yaklaşan Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Samsun 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yürüyüş düzenlendi. 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu önünde başlayan Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerindeki çocuk haklarının yazılı olduğu pankartları ve Türk bayraklarını sallayarak yürüdüler. Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi okundu. Akabinde öğretmen ve öğrenciler 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söylediler. Toplu fotoğrafın çektirilmesiyle yürüyüş son buldu.
30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Gödek öz güvenli çocuklar yetiştirmenin gayesi içinde olduklarını belirterek, "Bugün düzenlediğimiz yürüyüşün hassas gayesi çocuklarımızın sorumluluklarını, haklarını ve görevlerini bilincinde olması için özellikle özgüvenlerinin yerinde olması için bu tür etkinliklere yoğun bir şekilde önem vermemiz gerekiyor. Bizler de bu tür etkinlikler ile öz güvenli çocuklar yetiştirmenin gayesi içerisindeyiz" dedi.
Projeyi gerçekleştiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Demir ise, "İnsanlara farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşe katılım yüksekti. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
Öğrenciler de çocuk hakları için yürüdüklerini, çocuk yaştakilerin ağır işlerde çalıştırılmaması gerektiğini vurguladılar.
Öğretmen ve öğrenciler

Çocuk Hakları Günü, Samsun, Genel

Kaynak: İHA


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