Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğretmen ve öğrenciler evden hazırladıkları video ile "evde kal" çağrısında bulundu

Kars'ta, bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla evlerinde müzik çalıp resim yaparken çektikleri video kliple "evde kal" çağrısı yaptı.

13.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:22
Öğretmen ve öğrenciler evden hazırladıkları video ile
Kars 'ta, bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla evlerinde müzik çalıp resim yaparken çektikleri video kliple "evde kal" çağrısı yaptı.
Kentteki Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, evlerinde enstrümanlarıyla müzik çalıp ayrıca resim yaptıkları anlara ilişkin çektikleri videolardan, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla klip oluşturdu.
Evlerinde uzaktan eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri klipte, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten korunmak için herkesi evde sanatla kalmaya davet etti.
"Evde kal Kars" sloganıyla hazırlanan klipte, öğrenci ve öğretmenler, "Evde kal sanatsız kalma, unutma sanat eve sığar", "sağlık için evde kal Kars", "sanatla evde kal Türkiyem" mesajları verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Öğretmen ve öğrenciler evden hazırladıkları video ile 'evde kal' çağrısında bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz - Haber 15:14: Musa dedenin tarlasını gençler ekti - Haber 15:14: Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi - Haber 15:14: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 15:14: Ezine Sosyal Dayanışma Merkezinde maske üretimi başladı - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler