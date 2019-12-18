Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karaşeyh Köyü Ortaokulu'nda geçen yıl müdür Şener Çelik'ten piyano eğitimi alan öğrencilerin de yer aldığı koro ekibi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda konser verdi. Konserde piyano çalan öğrencilerin Neşet Ertaş türkülerini seslendiren öğretmenleriyle sağladıkları uyum ise ilgiyle izlendi. Konser programına Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla kültürel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Geçen yıl Karaşeyh Köyü Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü ve müzik öğretmeni Şener Çelik kendi imkanları ile aldığı piyano ile öğrencilerimize piyano eğitimi vermeye başladı. Aldıkları eğitimler sayesinde piyano çalmayı öğrenen bu çocuklar, bugün öğretmenleri ile birlikte güzel bir konser etkinliği düzenledi. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek onları bu çerçevede yetiştirmek temel felsefemizdir. Şener hocam başta olmak bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.