Haberler » Güncel » Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri - Haber

Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

18.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:00Öğretmen ve öğrencilerden halk müziği konseri

BİTLİS'in ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karaşeyh Köyü Ortaokulu'nda geçen yıl müdür Şener Çelik'ten piyano eğitimi alan öğrencilerin de yer aldığı koro ekibi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda konser verdi. Konserde piyano çalan öğrencilerin Neşet Ertaş türkülerini seslendiren öğretmenleriyle sağladıkları uyum ise ilgiyle izlendi. Konser programına Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla kültürel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Geçen yıl Karaşeyh Köyü Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü ve müzik öğretmeni Şener Çelik kendi imkanları ile aldığı piyano ile öğrencilerimize piyano eğitimi vermeye başladı. Aldıkları eğitimler sayesinde piyano çalmayı öğrenen bu çocuklar, bugün öğretmenleri ile birlikte güzel bir konser etkinliği düzenledi. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek onları bu çerçevede yetiştirmek temel felsefemizdir. Şener hocam başta olmak bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Adilcevaz, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Müslümanların birçok sorunu ABD müdahalesinden kaynaklıdır" - Haber
16:46 "Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Haber
16:46 DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Haber
16:46 Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Haber
16:41 ÇİMKO'nun üç tesisine "Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi" - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:48:22