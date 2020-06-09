Öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 350 torba un, Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

09.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:43
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 350 torba un, Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla düzenlenen kampanya ile Bünyan ilçesinde öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere alınan 25'er kilogramlık 350 çuval unun dağıtımı gerçekleştirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, dağıtım etkinliğinde, yardım kampanyasına çocukların, kumbaraları, öğretmenlerin de maaşlarıyla destek verdiğini belirterek, içinden geçilen zor günlerde birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek, insanlara destek olmak için kenetlendiklerini ifade etti.
Vefa destek gruplarında görev alan öğretmenler aracılığı ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini aktaran Çelik, Türk milletinin bu zorlu süreçte vefasını, desteğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da eğitim camiasına, destekleri için teşekkür ederek, zor günlerde insanlara yardım etmenin önemine değindi.
Vefa sosyal destek gruplarının, ev ev vatandaşlara ulaşarak hizmet verdiğini vurgulayan Altun, Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Unlar, daha sora öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi. Öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Bünyan, Güncel, Haber

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