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Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçik'e asker selamlı video

Kars'ta şehit isminin verildiği ilkokul ile anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdikleri video hazırladı.

21.10.2019 19:57
Kars'ta şehit isminin verildiği ilkokul ile anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdikleri video hazırladı.
Merkeze bağlı Ölçülü köyünde 2007 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Turgay Salgar'ın isminin verildiği Şehit Turgay Salgar İlkokulu ile Anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu Vatan Kimin" adlı şiirin seslendirildiği video hazırladı.
Şehit Salgar'ın fotoğrafının da yer aldığı videoda öğrenci ve öğretmenler, sınıflarda asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.
Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçik'e asker selamlı video

Güncel

Kaynak: AA

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