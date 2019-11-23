Haberler » Güncel » Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi - Haber

Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi

Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri 'Muallim' türküsü eşliğinde klip çekti.

23.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:24Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri 'Muallim' türküsü eşliğinde klip çekti.

Bartın Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip çekti. Mustafa Topaloğlu'nun seslendirdiği 'Muallim' türküsü eşliğinde çekilen klipte okulun öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı.

Klibin kurgu ve yönetmenliğini okulun Müzik Öğretmeni Emine Akbay yaparken kamera ve montajda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Murat Keser görev aldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip izlenme rekorları kırdı. - BARTIN

Mustafa Topaloğlu, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16 Bakan Selçuk, öğretmenlerin voleybol final karşılaşmasını izledi
16:16 Elazığ'da kaçak cep telefonları ele geçirildi
16:16 Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı
16:16 Powerbank içerisine de uyuşturucu saklamış
16:16 Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:18:18