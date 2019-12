Öğretmen ve öğrencilere "su okuryazarlığı" eğitimi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen "ProjectWET Etkinlikleriyle Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi" projesi ile öğretmen ve eğitim fakültesi öğrencilerinin su kullanımı ve sorunlarına yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Proje Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Nazihan Ursavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su okuryazarlığının, bireylerin su ile ilgili bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla benimseyip, günlük yaşantıda su ile ilgili karşılaşılan problemlere çözüm üretmede kullanılan bir kavram olduğunu söyledi.

Yeni bir kavram olan su okuryazarlığının, çevre okuryazarlığı kavramı altında tanımlandığını belirten Ursavaş, "Su, başlı başına her bilim alanına hitap eden, canlıların temel yaşam kaynağıdır. Artan nüfus ve çevre kirliliği nedeniyle sularımızın tehlike altında olduğunu biliyoruz. Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen su miktarı giderek azalıyor ve biz suyu kirleterek bu olumsuz etkiyi hızlandırıyoruz." dedi.

Ursavaş, bu nedenle yetişen neslin suyun neden hayat için bu kadar önemli olduğunu bilinmesi amacıyla yaklaşık 4 yıl önce su kullanımı ve sorunlarına yönelik farkındalığı artırmak için çalışma başlattıklarını aktardı.

Çalışma kapsamında ilk etapta, üniversitenin Çayeli Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesinde öğretmen adayı 24 öğrenciyi eğittiklerini ifade eden Ursavaş, ardından bu bilgilerin daha fazla kitleye ulaşması için öğretmenleri bilgilendirmeye karar verdiklerini vurguladı.

Ursavaş, bu fikirden yola çıkarak hazırladıkları ve TÜBİTAK'ın da "4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında desteklediği "ProjectWET Etkinlikleriyle Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi" projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Proje çerçevesinde iki yıl içinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 52 fen ve biyoloji öğretmenine 7 konuyu temel alan bir haftalık eğitimler verdiklerine işaret eden Ursavaş, onların da burada edindikleri bilgileri okullarındaki öğrencilere aktardıklarının altını çizdi.

Projeye ilk yıl katılan 24 öğretmen ile 2 bin öğrenciye ulaşıldı

Merkezi ABD'de bulunan, dünyada yüzden fazla temsilciliği olan ProjectWET Derneğinin Türkiye temsilcisi Ursavaş, verilen eğitimlerin öğretmenlerin yeni projeler geliştirmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ursavaş, eğitimde uygulamalı olarak su döngüsünün nasıl gerçekleştiği, dünyadaki kaynakların ne kadar su barındırdığı, özellikle içme sularının nereden geldiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için su havzaları, bu kimyasal bileşiğe ihtiyaç duyan alanların neler olduğu, kullanıcılarının her alanda kimler olduğu ve bunu nasıl paylaşmaları gerektiğini anlattıklarını belirtti.

Suyun her canlının yaşam kaynağı olduğunu vurgulayan Ursavaş, şöyle devam etti:

"Suyu en iyi şekilde kullanacak, tasarrufunu bilecek nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Projenin ilk yılında eğittiğimiz 24 öğretmen ile 2 bin öğrenciye ulaştık. İkinci yılda veriler tam olarak ulaşmasa da bu sayının çok arttığını biliyoruz. Su okur yazarlığı eğitimi ile suyu daha bilinçli kullanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl için en az 60 öğretmen adayının eğitimi için gerekli planlamamızı yaptık. Bunlar sahaya çıktığında pek çok öğrenciye ışık olacaklar."

Ursavaş, Dr. Ayşe Aytar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine su okuryazarlığı eğitimlerini vermeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA